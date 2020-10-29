Добробут, безпека, здоров'я: як змінилося самовідчуття українців за останні 9 років

Фото: осінь (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частка щасливих людей у порівнянні з 2011 роком зросла з 68% до 78%

У 2020 році українці почуваються в більшій безпеці, в тому числі фінансово, а також більш щасливо, ніж 9 років тому. Крім того, більшість тенденцій свідчать про рух до секулярно-раціональних цінностей і цінностей самовираження.

Про це свідчать результати сьомої хвилі Світового дослідження цінностей в Україні.

Як зазначають автори дослідження, на рух до задоволення базових потреб та побудови демократичної держави, а також на зростання поширеності секулярно-раціональних цінностей і цінностей самовираження вказують такі тенденції у порівнянні з 2011 роком:

- Зростання частки щасливих людей з 68% до 78,3%;

- Зростання частки людей з гарним здоров’ям за самооцінкою з 37% до 45,4%. Частка тих, хто за останній рік ніколи не залишався без необхідних ліків або медичної допомоги, зросла з 53% до 62,5%;

- Зниження частки незадоволених фінансовим становищем з 48% до 38,9%. Також знизилась частка тих, хто вважає, що має низький рівень доходу (з 55% до 45,1%) та зросла частка тих, хто оцінює свій дохід як середній (з 33% до 37%). Частка тих, хто за останній рік ніколи не харчувався погано або не обходився без їжі, зросла з 52% до 71,7%.

- Зростання частки тих, хто за останній рік ніколи не відчував себе у небезпеці у своєму домі/квартирі, з 69% до 73,8%;

- Зниження частки тих, хто вважає Бога важливим в своєму житті з 64% до 56,3%

- Зниження частки тих, хто вважає, що в дітях треба виховувати релігійність (з 22% до 14,9%) та слухняність (з 58% до 33,1%). Зростання частки тих, хто вважає, що в дітях треба виховувати рішучість з 39% до 45,8%;

- Зростання толерантності до людей з ВІЛ (частка тих, хто не хотів би жити поряд з ними, знизилась з 52% до 36,4%) і до гомосексуалів (відповідна частка знизилась з 62% до 44,8%);

- Зростання толерантності до абортів (частка відповідей "виправдано" зросла з 15,1% до 21,0%);

- Зниження частки тих, хто позитивно оцінює зростання поваги до влади (з 50% до 31,9%);

- Зростання частки тих, хто надає перевагу "наданню народу можливості більше впливати на прийняття урядом важливих рішень" перед боротьбою зі зростанням цін та підтриманням порядку серед пріоритетів країни (з 18,4% до 23,8%);

- Зростання громадської активності як фактичної, так і потенційної: зростання частоти підписання петицій, участі в громадських організаціях, готовності брати участь в демонстраціях, страйках, бойкотах;

- Зростання частки тих, хто вважає, що більшості людей можна довіряти: з 23,1% до 30,1%;

- Зростання частки тих, хто вважає, що важливо жити в демократичній країні, що Україна управляється демократично і що в ній поважаються права людини;

- Зростання частки респондентів, які вважають, що під час виборів проводиться правильний підрахунок голосів, з 30% до 54,4%;

- Зростання частки респондентів, які не згодні з тим, що чоловіки є кращими політичними лідерами, ніж жінки (з 48% до 55,1%).

Опитування в Україні провели 21 липня - 17 серпня 2020 року. Метод: особисті інтерв'ю вдома у респондента з використанням планшетів. Виконавці польового етапу: Info Sapiens, Центр "Соціальний Моніторинг" Загалом проведено 1286 інтерв'ю.

Нагадаємо, за даними опитування Gallup International, на кінець 2019 року 51% українців вважали себе щасливими і тільки 18% вважали своє життя нещасливим.

Відзначимо, Україна у 2019 році зайняла 15 місце в міжнародному рейтингу оптимізму Gallup International з показником індексу 25 пунктів.