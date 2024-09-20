"Народный мститель". Как работает Telegram-бот, запущенный Нацполицией

Для чего нужен "Народный мститель"

Чат-бот "Народный мститель" в Telegram - совместная разработка Департамента киберполиции и Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Его цель - предотвращение враждебных действий и фиксация военных преступлений россиян.

Этот Telegram-бот позволяет оперативно передавать в полицию информацию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к:

сотрудничеству с оккупантами

подготовке диверсий

помощи передвижению сил врага

другим военным преступлениям РФ

Официальный чат-бот для сообщения о вражеских действиях на территории Украины (скриншот: t.me/ukraine_avanger_bot)

Как присоединиться и пользоваться чат-ботом

Для того чтобы присоединиться к официальному Telegram-боту Нацполиции, можно:

воспользоваться соответствующей ссылкой

отсканировать QR-код на иллюстрации

QR-код для подключения к чат-боту (иллюстрация: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

В полиции отметили, что сервис имеет простой, интуитивный интерфейс, а все персональные данные пользователей - защищены.

Уточняется, что наиболее актуальной является ныне информация про:

враждебных корректировщиков

информаторов

диверсантов

поджигателей автомобилей

других приспешников РФ, завербованных российскими спецслужбами

объявления о призывах совершения преступлений

"Вы можете отправлять фото, скриншоты или ссылки на страницы в соцсетях", - подытожили правоохранители.

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)