RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Народный мститель". Как работает Telegram-бот, запущенный Нацполицией

"Народный мститель" поможет сообщить о предателе во время войны (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Telegram-боте "Народный мститель", запущенном Национальной полицией, граждане могут оперативно сообщить правоохранителям о коллаборантах и предателях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Для чего нужен "Народный мститель"

Чат-бот "Народный мститель" в Telegram - совместная разработка Департамента киберполиции и Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Его цель - предотвращение враждебных действий и фиксация военных преступлений россиян.

Этот Telegram-бот позволяет оперативно передавать в полицию информацию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к:

  • сотрудничеству с оккупантами
  • подготовке диверсий
  • помощи передвижению сил врага
  • другим военным преступлениям РФ

Официальный чат-бот для сообщения о вражеских действиях на территории Украины (скриншот: t.me/ukraine_avanger_bot)

Как присоединиться и пользоваться чат-ботом

Для того чтобы присоединиться к официальному Telegram-боту Нацполиции, можно:

  • воспользоваться соответствующей ссылкой
  • отсканировать QR-код на иллюстрации

QR-код для подключения к чат-боту (иллюстрация: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

В полиции отметили, что сервис имеет простой, интуитивный интерфейс, а все персональные данные пользователей - защищены.

Уточняется, что наиболее актуальной является ныне информация про:

  • враждебных корректировщиков
  • информаторов
  • диверсантов
  • поджигателей автомобилей
  • других приспешников РФ, завербованных российскими спецслужбами
  • объявления о призывах совершения преступлений

"Вы можете отправлять фото, скриншоты или ссылки на страницы в соцсетях", - подытожили правоохранители.

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Фейковые чат-боты

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны предупредило украинцев о как минимум восьми фейковых чат-ботах в Telegram, имитирующих главного бота разведки.

Тем самым враг пытается ввести украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, в заблуждение (создавая ботов, которые по своему описанию, названию и визуалу воспроизводят официальный чат-бот ГУР "Главный бот разведки").

Передавать любую информацию через такие чат-боты - небезопасно.

Читайте также, как украинцы на оккупированных территориях могут помочь ВСУ с помощью чат-бота "єВорог".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полицияколаборантВойна в Украине