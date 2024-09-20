"Народний месник". Як працює Telegram-бот, запущений Нацполіцією

Для чого потрібен "Народний месник"

Чат-бот "Народний месник" у Telegram - спільна розробка Департаменту кіберполіції та Департаменту карного розшуку Національної поліції.

Його мета - запобігання ворожим діям і фіксація воєнних злочинів росіян.

Цей Telegram-бот дозволяє оперативно передавати до поліції інформацію щодо підозрілих осіб, які можуть бути причетні до:

співпраці з окупантами

підготовки диверсій

допомоги пересуванню сил ворога

інших воєнних злочинів РФ

Офіційний чат-бот для повідомлення про ворожі дії на території України (скриншот: t.me/ukraine_avanger_bot)

Як приєднатись і користуватись чат-ботом

Для того, щоб приєднатись до офіційного Telegram-боту Нацполіції, можна:

скористатись відповідним посиланням

відсканувати QR-код на ілюстрації

QR-код для приєднання до чат-бота (ілюстрація: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

У поліції наголосили, що сервіс має простий, інтуїтивний інтерфейс, а всі персональні дані користувачів - захищені.

Уточнюється, що найбільш актуальною є нині інформація про:

ворожих коригувальників

інформаторів

диверсантів

паліїв автомобілів

інших поплічників РФ, завербованих російськими спецслужбами

оголошення про заклики скоєння злочинів

"Ви можете надсилати фото, скріншоти або посилання на сторінки у соцмережах", - підсумували правоохоронці.

Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)