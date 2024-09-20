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"Народний месник". Як працює Telegram-бот, запущений Нацполіцією

"Народний месник" допоможе повідомити про зрадника під час війни (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Telegram-боті "Народний месник", запущеному Національною поліцією, громадяни можуть оперативно повідомити правоохоронців про колаборантів і зрадників України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.

Для чого потрібен "Народний месник"

Чат-бот "Народний месник" у Telegram - спільна розробка Департаменту кіберполіції та Департаменту карного розшуку Національної поліції.

Його мета - запобігання ворожим діям і фіксація воєнних злочинів росіян.

Цей Telegram-бот дозволяє оперативно передавати до поліції інформацію щодо підозрілих осіб, які можуть бути причетні до:

  • співпраці з окупантами
  • підготовки диверсій
  • допомоги пересуванню сил ворога
  • інших воєнних злочинів РФ

Офіційний чат-бот для повідомлення про ворожі дії на території України (скриншот: t.me/ukraine_avanger_bot)

Як приєднатись і користуватись чат-ботом

Для того, щоб приєднатись до офіційного Telegram-боту Нацполіції, можна:

  • скористатись відповідним посиланням
  • відсканувати QR-код на ілюстрації

QR-код для приєднання до чат-бота (ілюстрація: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

У поліції наголосили, що сервіс має простий, інтуїтивний інтерфейс, а всі персональні дані користувачів - захищені.

Уточнюється, що найбільш актуальною є нині інформація про:

  • ворожих коригувальників
  • інформаторів
  • диверсантів
  • паліїв автомобілів
  • інших поплічників РФ, завербованих російськими спецслужбами
  • оголошення про заклики скоєння злочинів

"Ви можете надсилати фото, скріншоти або посилання на сторінки у соцмережах", - підсумували правоохоронці.

Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Фейкові чат-боти

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони попередило українців про щонайменше вісім фейкових чат-ботів у Telegram, які імітують головного бота розвідки.

Тим самим ворог намагається ввести українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в оману (створюючи ботів, які за своїм описом, назвою та візуалом відтворюють офіційний чатбот ГУР "Головний бот розвідки").

Передавати будь-яку інформацію через такі чат-боти - небезпечно.

Читайте також, як українці на окупованих територіях можуть допомогти ЗСУ за допомогою чат-бота "єВорог".

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