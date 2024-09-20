"Народний месник". Як працює Telegram-бот, запущений Нацполіцією

У Telegram-боті "Народний месник", запущеному Національною поліцією, громадяни можуть оперативно повідомити правоохоронців про колаборантів і зрадників України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.
Чат-бот "Народний месник" у Telegram - спільна розробка Департаменту кіберполіції та Департаменту карного розшуку Національної поліції.
Його мета - запобігання ворожим діям і фіксація воєнних злочинів росіян.
Цей Telegram-бот дозволяє оперативно передавати до поліції інформацію щодо підозрілих осіб, які можуть бути причетні до:
Офіційний чат-бот для повідомлення про ворожі дії на території України (скриншот: t.me/ukraine_avanger_bot)
Для того, щоб приєднатись до офіційного Telegram-боту Нацполіції, можна:
QR-код для приєднання до чат-бота (ілюстрація: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
У поліції наголосили, що сервіс має простий, інтуїтивний інтерфейс, а всі персональні дані користувачів - захищені.
Уточнюється, що найбільш актуальною є нині інформація про:
"Ви можете надсилати фото, скріншоти або посилання на сторінки у соцмережах", - підсумували правоохоронці.
Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони попередило українців про щонайменше вісім фейкових чат-ботів у Telegram, які імітують головного бота розвідки.
Тим самим ворог намагається ввести українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в оману (створюючи ботів, які за своїм описом, назвою та візуалом відтворюють офіційний чатбот ГУР "Головний бот розвідки").
Передавати будь-яку інформацію через такі чат-боти - небезпечно.
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