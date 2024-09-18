В ГУР предупредили украинцев об опасности в ресурсах Telegram: о чем речь
Главное управление разведки Министерства обороны предупредило украинцев о минимум восьми фейковых чатах, имитирующих главного бота разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
В разведке отметили, что враг пытается ввести украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, в заблуждение. Именно поэтому он создает ботов, которые по своему описанию, названию и визуалу воспроизводят официальный чатбот ГУР "Главный бот разведки". Передавать любую информацию через такие боты – небезопасно.
Официальный чатбот Главного управления разведки находится по ссылке: https://t.me/gur_official_bot
" Ссылки на актуальный бот всегда можно найти на странице Главного бота разведки на сайте ГУР и на официальных страницах ГУР в соцсетях. Такие страницы отмечены синей или зеленой галочкой", - говорится в сообщении.
С ГУР можно также безопасно и анонимно связаться способами:
- по электронной почте: gur_official@proton.me;
- через Signal и WhatsApp: +38 096 945 53 41.
Ранее РБК-Украина напоминала, что граждане Украины могут помочь Вооруженным силам собирать информацию о российских военных. Это можно сделать с помощью чат-бота "єВорог".
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