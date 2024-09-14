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Чат-бот "єВорог": украинцам на оккупированных территориях напомнили, как помочь ВСУ

Суббота 14 сентября 2024 23:50
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Чат-бот "єВорог": украинцам на оккупированных территориях напомнили, как помочь ВСУ Фото: украинцам на оккупированных территориях напомнили, как помочь ВСУ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Граждане Украины могут помочь Вооруженным силам собирать информацию о российских военных. Это можно сделать с помощью чат-бота "єВорог".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

Украинцам напомнили, чем опасны коллаборанты - они корректируют удары оккупанта, сдают позиции украинских бойцов, поддерживают войну против Украины.

Как обнаружить коллаборанта:

  • участвует в боевых действиях на стороне России;
  • сдает оккупантам стратегически важные локации, местных активистов и предпринимателей;
  • подрывает доверие к местным властям, помогает оккупантам;
  • организует выборы на временно оккупированных территориях;
  • публично отрицает агрессию России и призывает к свержению независимости Украины.

Помочь выявить предателей можно, уведомив о них Службу безопасности Украины.

Как это сделать?

чатбот от Минцифры естьВраг - t.me/evorog_bot
чатбот от СБУ Stop russian war - t.me/stop_russian_war_bot

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что партизаны обнаружили строительство новой линии обороны россиян в Запорожской области. Они боятся продвижения ВСУ. Их агент зафиксировал строительство новой линии обороны русских оккупационных войск в районе Вишневого Запорожской области.

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