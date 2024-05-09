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"Заря" победила "Колос" и вернулась в топ-8 УПЛ

Киевская область, Четверг 09 мая 2024 17:57
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"Заря" победила "Колос" и вернулась в топ-8 УПЛ Фото: Луганчане обошли "хлеборобов" в турнирной таблице (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" минимально одолела "Колос" из Ковалевки в перенесенном матче 15-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 15-й тур (перенесенный матч)

"Колос" – "Заря" – 0:1

Гол: Герреро, 23

На стартовом отрезке более убедительно выглядели "хлеборобы". Хозяева даже упустили две возможности забить – Цуриков пробил мимо штанги с линии штрафной, а потом не смог замкнуть дальнюю штангу после углового. А вот луганчане забили с первой попытки, когда Герреро сыграл в стенку с Антюхом и переиграл кипера в ближнем бою.

В сознание "Колос" пришел перед перерывом. Ковалевцы взяли контроль над мячом и не воспользовались еще одним голевым моментом. Это Топалов пробил во вратаря с отсока после прорыва Топалова.

В начале второй половины команды обменялись возможностями забить. Сначала Герреро с рикошетом от Ориховского едва не оформил дубль дальним ударом, но мяч разминулся с девяткой. Нападающий "Колоса" Рангел головой пробил в штангу после навеса Емца.

Позже Топалов размял Сапутина выстрелом со средней дистанции. Впоследствии Цуриков из центра штрафной отправил мяч выше ворот после флангового навеса Ильина. В ответ Джордан и Герреро вынудили поработать Фесюна после розыгрыша углового.

В конце концов "Заря" удержала победный счет. Команда Юрия Коваля впервые за долгий период поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы УПЛ. Луганчане вышли на 8-е место (31 очко). Тем временем "Колос" опустился на 10-ю позицию (29 пунктов).

К слову, ранее "Динамо" и "Шахтер" разделили призы Премьер-лиги за апрель.

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