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Нардепи збираються на позачергове засідання: що розглянуть

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 09:06
Нардепи збираються на позачергове засідання: що розглянуть
Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У порядку денному зміни до держбюджету

Верховна рада збирається на позачергове засідання сьогодні на 11:00. Нардепи розглянуть в першому читанні законопроекти про зміни до держбюджету на 2020 рік.

Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Також парламентарі розглянуть проект постанови про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого державного Герба України.

Раніше голова Ради Дмитро Разумков заявляв, що ухвалення закону про державний бюджет на 2021 рік буде ключовим питання чергової сесії Верховної ради, яка розпочнеться 1 вересня. За його словами, Кабмін повинен подати проект бюджету до 15 вересня.

Зазначимо, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на 25 серпня.

Нагадаємо, на позачергову сесію винесено законопроект, яким мінімальну зарплату в Україні буде підвищено до 5 000 гривень.

Раніше повідомлялося, що уряд ініціює на 20-ті числа серпня позачергову сесію Верховної ради для ратифікації меморандуму про макрофінансову допомогу ЄС для України.

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