Нардепи пропонують передати ТСК матеріали про корупцію в обороні

Нардепи хочуть передати матеріали вже до існуючої ТСК

Народные депутаты зарегистрировали постановление о передаче сведений относительно коррупции в оборонной сфере в существующую Временную следственную комиссию, которая создана при комитете по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщил председатель фракции "БПП" Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы хотят передать материалы в уже существующую ВСК.

"Для нас ключевое - это прозрачность того, как идет снабжение украинской армии. Мы внимательно посмотрели эти факты. Неприкасаемых не будет. Представители БПП и НФ зарегистрировали постановление о том, чтобы срочно передать все материалы в существующую ВСК. Сегодня уже создана ВСК по хищению в ВСУ. Там уже есть люди с опытом и поэтому она может приступить к работе немедленно. Сегодня наша фракция обязательно будет голосовать за постановление, чтобы комиссия могла принимать решения", - заявил Герасимов.

Напомним, журналистка программы "Наші гроші" Леся Иванова опубликовала расследование, в котором говорится о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза.

После этого Гладковский объявил о прекращении полномочий СНБО. Отметим, САП открыла дело из-за хищения в оборонной сфере, а в ГПУ заявили, что уже давно ведут расследование в этой сфере.