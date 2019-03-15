Нардепи звернулися до Міятович щодо порушення прав українців у РФ

Фото: Дуня Міятович (wikimedia.org)

Депутати ВР просять комісара Ради Європи з прав людини захистити українську громаду на території Росії

Голова комітету Верховної ради у закордонних справах Ганна Гопко та голова Постійної делегації ВР у ПАРЄ Володимир Ар’єв направили звернення до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович щодо порушення прав українців у Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату парламенту.

Так, звернення було направлене 14 березня. У документі парламентарі закликали до більш збалансованої позиції у контексті порушення прав українців у Росії.

У зверненні наголошується, що РФ проводить послідовну політику, спрямовану на викорінювання національної ідентичності українців, що живуть на її території, істотно обмежуючи їхні освітні, культурні та інформаційні права.

"Немає ніяких денних українських шкіл або класів, українських засобів масової інформації та телевізійних програм і лише декілька українських бібліотек. Національний культурний центр України в Москві, на базі якого діє Українська недільна школа, курси української мови, бібліотека Богдана Ступки та дитячі клуби, відчуває значні проблеми з функціонуванням. Центр неодноразово ставав об'єктом нападів і провокацій з боку російських націоналістичних та радикальних груп", - зазначають депутати ВР.

Крім того, підкреслюється, що пильний контроль з боку російських правоохоронних органів над українськими неурядовими організаціями та їхніми лідерами, політика тиску та залякування на тлі підозри та ненависті до всього українського призводить до того, що більшість організацій або припиняють свою діяльність, або ведуть її з прокремлівськими позиціями.

"Більше того, федеральні та місцеві органи влади в Російській Федерації намагаються ізолювати українську діаспору політично та культурно. Ми глибоко шкодуємо, що ці порушення досі не розглядаються Вами як Уповноваженою з прав людини… У зв’язку з цим ми хотіли б закликати Вас використати всі наявні механізми Ради Європи для захисту української громади на території Російської Федерації та інформувати нас про всі дії, вжиті в цьому напрямі", - сказано у зверненні.

Нагадаємо, в грудні 2018 року президент України Петро Порошенко анонсував, що докази злочинів Російської Федерації проти українців на окупованих територіях передадуть до суду в Гаазі.

Як писало РБК-Україна, Дуня Міятович закликає Верховну раду перенести прийняття "мовного закону" на період після виборів президента України.