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Нардепи можуть внести зміни до Регламенту Ради на цьому тижні

Новини » Політика     13.01.2020 - 12:50
Нардепи можуть внести зміни до Регламенту Ради на цьому тижні
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також Рада має прийняти зміни до податкового законодавства

Верховна рада України може внести зміни до Регламенту Верховної ради на цьому тижні. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Також нардепи мають прийняти зміни до податкового законодавства.

"Це останній тиждень сесійний другої сесії, і у нас є кілька боргів, які тягнуться досить давно. Це і зміни до податкового законодавства комплексні - №1209-1210 щодо адміністрування. Це важливі законопроекти, які ми на цьому тижні маємо вже у другому читанні прийняти. Це і робота по Регламенту. Є такі зміни, вони у першому читанні щодо взагалі удосконалення роботи самої Верховної ради, і є проект на друге читання щодо електронної форми. Менше паперів, більше діджиталізації у стінах ВР", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, парламент прийняв за основу законопроект №2492, яким передбачене відстрочення остаточного переходу на електронний документообіг до 1 вересня 2020 року. За документ проголосували 259 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, в ВР запевнили, що повний перехід парламенту на електронний документообіг відбудеться на початку 2020 року.

Як писало РБК-Україна, парламент 17 жовтня ухвалив у другому читанні відповідний проект закону №1044-1, його підтримали 256 нардепів. Закон уже був опублікований і набрав чинності. При цьому він вводиться у дію з першого дня третьої сесії Ради. Третя сесія повинна стартувати в лютому.

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