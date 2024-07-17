Нардепу Задорожнему избрали меру пресечения

Дело Задорожнего

Напомним, 15 июля стало известно, что нардепа Николая Задорожнего подозревают во взяточничестве.

Правоохранители выяснили, что парламентарий мог требовать от главы сельского совета Сумской области взятку за то, чтобы "беспрепятственно" провести тендер по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Его откат должен был составить 10% от общей суммы - 3,4 млн гривен.

В тот же день Задорожнего исключили из партии "Слуга народа".

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