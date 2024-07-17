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Нардепу Задорожнему избрали меру пресечения

Фото: Николай Задорожний, нардеп (facebook.com/mykola.zadorozhnij.okrug162)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу Николаю Задорожнему. Ему назначили залог в размере 3 млн 28 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Помимо этого суд решил возложить на нардепа следующие обязательства:

  • прибывать по каждому требованию; 
  • сообщать об изменении места жительства и/или работы; 
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; 
  • сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Таким образом требования прокуроров удовлетворили частично, поскольку они просили залог в размере 5 млн гривен с ношением электронного браслета. 

 

Дело Задорожнего

Напомним, 15 июля стало известно, что нардепа Николая Задорожнего подозревают во взяточничестве.

Правоохранители выяснили, что парламентарий мог требовать от главы сельского совета Сумской области взятку за то, чтобы "беспрепятственно" провести тендер по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Его откат должен был составить 10% от общей суммы - 3,4 млн гривен.

В тот же день Задорожнего исключили из партии "Слуга народа".

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