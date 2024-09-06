Нардепу Шуфричу продлили арест

Что предшествовало

Напомним, 15 сентября 2023 года народному депутату Нестору Шуфричу избрали меру пресечения в виде ареста.

Парламентария подозревают в госизмене. По информации правоохранителей, он работал на Владимира Сивковича - бывшего секретаря СНБО, который оказался агентом ФСБ РФ. Сивкович координировал агентуру РФ в Украине.

Также, как сообщали тогда источники РБК-Украина, в ходе обысков у Шуфрича нашли документ, в котором была указана схема "автономии" Донецкой и Луганской областей.

Меру пресечения для Шуфрича с тех пор неоднократно продлевали.

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