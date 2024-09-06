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Нардепу Шуфричу продлили арест

Фото: Нестор Шуфрич, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Суд продлил действие меры пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича. Он останется под арестом еще по меньшей мере два месяца.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер Офиса генпрокурора Украины Надежда Максимец.

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд г. Киева в порядке ст. 199 УПК РФ продлил срок нахождения обвиняемого под стражей на 60 суток", - рассказала Максимец. 

Она уточнила, что мера пресечения для Шуфрича будет действовать по меньшей мере до 4 ноября. 

При этом источник РБК-Украина отметил, что во время судебного заседания защита пыталась сорвать рассмотрение необоснованными отводами, перерывами и симуляцией состояния здоровья. На этом фоне вызывали "скорую".  

 

Что предшествовало

Напомним, 15 сентября 2023 года народному депутату Нестору Шуфричу избрали меру пресечения в виде ареста.

Парламентария подозревают в госизмене. По информации правоохранителей, он работал на Владимира Сивковича - бывшего секретаря СНБО, который оказался агентом ФСБ РФ. Сивкович координировал агентуру РФ в Украине.

Также, как сообщали тогда источники РБК-Украина, в ходе обысков у Шуфрича нашли документ, в котором была указана схема "автономии" Донецкой и Луганской областей.

Меру пресечения для Шуфрича с тех пор неоднократно продлевали.

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Нестор ШуфричСудМера пресечения