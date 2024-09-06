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Нардепу Шуфричу продовжили арешт

Фото: Нестор Шуфрич, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Суд продовжив дію запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича. Він залишиться під арештом ще щонайменше два місяці.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила спікер Офісу генпрокурора України Надія Максимець.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд м. Києва у порядку ст. 199 КПК України продовжив термін перебування обвинуваченого під вартою на 60 діб", - розповіла Максимець.

Вона уточнила, що запобіжний захід для Шуфрича діятиме щонайменше до 4 листопада.

При цьому джерело РБК-Україна зазначило, що під час судового засідання захист намагався зірвати розгляд необґрунтованими відведеннями, перервами та симуляцією стану здоров'я. На цьому тлі викликали "швидку".

Оновлено 18:19

Стало відомо, що суд продовжив утримання під вартою екс-помічниці Шуфрича - на 60 днів, до 4 листопада.

 

Що передувало

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року народному депутату Нестору Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Парламентарі підозрюють у держзраді. За інформацією правоохоронців, він працював на Володимира Сівковича - колишнього секретаря РНБО, який виявився агентом ФСБ РФ. Сівкович координував агентуру РФ в Україні.

Також, як повідомляли тоді джерела РБК-Україна, під час обшуків у Шуфрича знайшли документ, в якому було вказано схему "автономії" Донецької та Луганської областей.

Запобіжний захід для Шуфрича з того часу неодноразово продовжували.

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Нестор ШуфричСудЗапобіжний захід