Нардепу Шевченко избрали меру пресечения

Что известно о деле Шевченко

Народный депутат, ранее входивший во фракцию "Слуга народа", был заподозрен в систематической информационно-подрывной деятельности в интересах России. По данным следствия, он распространял фейки роспропаганды о событиях в Украине, командовании Сил обороны и настроениях среди украинцев.

Для распространения российских нарративов Шевченко использовал собственные каналы в YouTube и Telegram, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ.

Кроме того, как установили правоохранители, Шевченко до и после полномасштабного российского вторжения посещал Беларусь и наладил "схемы" для закупки для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по "скидке".

Кто такой нардеп Шевченко

Шевченко попал в Верховную Раду 9-го созыва как мажоритарщик от "Слуги народа". Более того, на выборах 2019 года Шевченко был доверенным лицом тогда кандидата на пост президента Владимира Зеленского. Но из-за скандальной деятельности его исключили из партии и парламентской фракции.

В 2021 году СБУ уже приходила к Шевченко с обысками. Тогда правоохранители искали у него российские контрабандные товары военного назначения.

Кроме того, Шевченко встречался с белорусским диктатором Александром Лукашенко и не раз выражал ему свою поддержку.

Также в информационном пространстве распространялась информация, что Шевченко, якобы работает на Главное управление разведки. В частности, начальник ГУР Кирилл Буданов в одном из своих интервью заявлял, что нардеп действительно помогал разведке контактировать с Лукашенко. Но, как заявили в разведслужбе позже, Шевченко - не сотрудник ГУР.

В начале этого ноября Шевченко в своем Telegram-канале призвал украинского президента начать переговоры с российским диктатором и пригрозил, что иначе - его "заставят уйти".

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