Нардепу-колаборанту Ковальову повідомили про підозру у держзраді

ДБР у квітні відкрило кримінальне провадження щодо Ковальова, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

За даними слідства, на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією "уряді Херсонської області".

Окрім цього, депутат 8 червня на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до РФ частини України, щоб маніпулювати свідомістю громадян.

Дії Ковальова кваліфіковали за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодекса. За такі дії передбачене покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.