Нардепу Гунько объявили подозрение по делу о взятке

Народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько сообщили о подозрении. Накануне его поймали на взятке за "продажу" земли за 85 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему нардепу, разоблаченному вместе с двумя пособниками на получении 85 тысяч долларов неправомерной выгоды. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

В ВАКС подали ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 50 млн грн залога.

Что известно о деле

По данным следствия, нардеп одновременно является главой Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.

Подозреваемый предложил предпринимателю за взятку получить землю под обработку. Эта земля находилась в сфере управления госпредприятий. Поэтому свои "услуги" нардеп оценил в расчете 130 долларов за га земли.

Как установило следствие, за предоставление для обработки земли площадью 1700 га одного из госпредприятий сумма переданной взятки должна составлять 221 тысячу долларов.

При этом, 85 тысяч долларов должны стать так называемым "авансом" и переданы до начала обработки земель. Как раз во время передачи этого псевдоаванса нардепа и его пособников поймали.

В этот же день парламентарию сообщили о подозрении. Его же подельникам их пока не объявили.

Как добавляют в НАБУ, расследование этих фактов начато по заявлению предпринимателя, у которого требовали взятку.

Напомним, вчера РБК-Украина сообщало, что нардеп Анатолий Гунько и его сообщники были пойманы на взятке.

Отметим, что за последние несколько месяцев в Украине скандалы с заграничными отдыхами народных депутатов и коррупцией приобрели большой резонанс. Некоторые из них уже сложили мандат, или Рада досрочно прекратила их полномочия.

Добавим, что после ряда подобных скандалов президент Владимир Зеленский резко обратился к политикам. Он заявил, что "дельцы, на госдолжностях которые работают себе на карман", не нужны Украине.

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