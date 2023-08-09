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Кто работает себе "на карман", как минимум пойдет под суд, - Зеленский обратился к чиновникам

Новина українською →
Украина, Среда 09 августа 2023 00:05
Кто работает себе "на карман", как минимум пойдет под суд, - Зеленский обратился к чиновникам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

После ряда коррупционных скандалов с народными депутатами и чиновниками президент Украины обратился к "дельцам, которые работают себе на карман".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского в Facebook.

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Гарант конституции отметил, что наше государство должно измениться и пройти трансформацию. Он подчеркнул, что люди, которые на государственных должностях или являются народными депутатами, должны работать ради Украины, а не себе "на карман".

"Каждый такой делок как минимум пойдет под суд", - заявил Зеленский.

Скандалы с народными депутатами

За последние несколько месяцев в Украине произошло немало скандалов, связанных с народными депутатами. В частности, сегодня, 8 августа, правоохранители поймали на получении взятки нардепа от партии "Слуга народа" Анатолия Гунька и двух его сообщников.

Также, недавно СМИ выяснили, что нардеп Юрий Аристов от "Слуги народа" ездил в отпуск на Мальдивы. Он отдыхал в дорогой пятизвездочной гостинице.

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