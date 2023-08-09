Кто работает себе "на карман", как минимум пойдет под суд, - Зеленский обратился к чиновникам

После ряда коррупционных скандалов с народными депутатами и чиновниками президент Украины обратился к "дельцам, которые работают себе на карман".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского в Facebook .

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzelenskiy.official%2Fvideos%2F107850929075755%2F&show_text =0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted- media; picture-in-picture; web-share"

Гарант конституции отметил, что наше государство должно измениться и пройти трансформацию. Он подчеркнул, что люди, которые на государственных должностях или являются народными депутатами, должны работать ради Украины, а не себе "на карман".

"Каждый такой делок как минимум пойдет под суд", - заявил Зеленский.

Скандалы с народными депутатами

За последние несколько месяцев в Украине произошло немало скандалов, связанных с народными депутатами. В частности, сегодня, 8 августа, правоохранители поймали на получении взятки нардепа от партии "Слуга народа" Анатолия Гунька и двух его сообщников.

Также, недавно СМИ выяснили, что нардеп Юрий Аристов от "Слуги народа" ездил в отпуск на Мальдивы. Он отдыхал в дорогой пятизвездочной гостинице.