Нардепів Вілкула та Кривохатька викликали в НАЗК

Всього НАЗК викликало сім осіб, серед яких народні депутати, судді і чиновни

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) вызвало семь человек, среди которых народные депутаты, судьи и чиновники, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацагентство.

НАПК вызвало для дачи объяснений нардепа Александра Вилкула, нардепа Вадима Кривохатько, депутата Сумского горсовета Светлану Липову, временно исполняющего обязанности государственного секретаря Министерства регионального развития Игоря Корхового, временно исполняющего обязанности государственного секретаря Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Андрея Сала, судью Киевского апелляционного хозяйственного суда в отставке Вячеслава Зеленина, экс-директора дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Павла Барбула.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротокол в отношении народного депутата Украины Борислава Розенблата.

РБК-Украина писало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в отчетах семи политических партий за IV квартал 2018 года.

Добавим, в видеоблоге Антона Столярова говорилось, что Вилкул не вносил в декларации гражданскую жену, которая владеет имуществом стоимостью около 1 млн долларов, пользование автомобилем компании Рината Ахметова и домом бывшей тещи.