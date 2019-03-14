Вілкул користується машиною комбінату Ахметова

Фото: Олександр Вілкул (opposition.org.ua)

Також Вілкул не вносив у декларації цивільну дружину, яка володіє майном на 1 млн доларів

Народний депутат Верховної ради і кандидат у президенти України Олександр Вілкул не вносив у декларації цивільну дружину, яка володіє майном вартістю близько 1 млн доларів, користування автомобілем компанії Ріната Ахметова і будинком колишньої тещі. Про це йдеться у відеоблозі Антона Столярова, передає Вihus.info

У січні 2018 року Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу за підозрою Вілкула в недостовірний декларування. За версією НАБУ, він не вносить в декларації свою цивільну дружину.

Повідомляється, що звуть можливу співмешканку Вілкула Марія Ляшенко. В 2014-2017 роках вони регулярно здійснювали спільні поїздки за кордон, зокрема на її автомобілі Range Rover. До того ж керував ним сам Вілкул. У своєму коментарі Bihus.Info депутат визнав, що дійсно знайомий з цією жінкою, але факт відносин заперечує.

Згідно реєстру транспортних засобів, крім Range Rover, у 30-річної Ляшенко є ще один позашляховик Jeep Grand Cherokee. Також на неї оформлені два будинку в елітному котеджному містечку "Золоті ключі" поблизу Дніпра площею 119 і 241 кв. м. Загальна вартість цього майна складає близько півмільйона доларів.

Влітку 2018 року Ляшенко придбала 187-метрову квартиру в центрі Києва - на вулиці Старонаводницькій. Ціни на подібні приміщення залежно від ремонту коливаються в межах від 400 до 600 тис. доларів.

Вілкул, згідно з матеріалами справи, користувався 380-метровим будинком в Козині, записаним на його колишню тещу Марію Кондратюк. Придбала його в 2006 році, коли Вілкул вперше обрався до парламенту. Також на Кондратюк оформлені автомобіль Lexus GX 460 і два байки Honda GL 1800 і Harley Davidson FLSTFB. Саме за кермом цього Harley в 2013 році Вілкул приїжджав на музичний фестиваль "The Best City" в Дніпрі.

Крім тещиних мотоциклів, в користуванні Вілкула був помічений Range Rover, записаний на ЗАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", бенефіціаром якого є Рінат Ахметов.

Нагадаємо, в кінці травня спікер Верховної ради України Андрій Парубій передав до комітету подання Генеральної прокуратури України на співголову фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула і нардепа від даної фракції Дмитра Колеснікова.