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Нардепы предлагают отменить налоги на ввоз запасных частей для дронов

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Пятница 05 мая 2023 12:02
Нардепы предлагают отменить налоги на ввоз запасных частей для дронов Фото: нардепы предлагают отменить налоги на ввоз запасных частей для дронов (24tv)
Автор: Елизавета Драбкина

Депутаты Верховной рады предлагают отменить НДС и пошлины на ввоз запасных частей для беспилотников во время военного положения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева и нардепа Ярослава Железняка.

Так, депутаты подали пакет законопроектов об освобождении от налогообложения запасных частей для беспилотников.

"Освобождению подлежат специфические детали, которые необходимы для налаживания производства дронов в Украине. Считаю, что у нас есть все основания не только для насыщения армии необходимой для Победы военной техникой, но и для развития мощнейшей отрасли в мире", - написал Гетманцев.

Отметим, что ранее Рада приняла законы об освобождении от НДС и пошлин коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения. Президент Владимир Зеленский подписал законы.

Так, новые проекты предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины на ввоз составляющих (материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие) дронов, которые ввозят предприятия для собственной производственной деятельности по производству и ремонту беспилотников.

Предприятие, которое ввезло такие составляющие, должно отчитываться об использовании этих товаров. В случае их нецелевого использования предприятие должно будет доплатить таможенные платежи, от которых оно было освобождено, и уплатить пеню.

Тем временем в Украине вернули налоги на ввоз генераторов и терминалов Starlink.

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