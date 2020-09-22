Нардепа Юрченка взяли під арешт, а курс долара виріс до максимуму з початку року: новини за 21 вересня

Народному депутату Олександру Юрченко обрали запобіжний захід у вигляді арешту, перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін назвав умови, за яких покине делегацію, офіційний курс долара виріс до максимуму з початку року. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 21 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Нардепа Юрченка взяли під арешт з правом застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Юрченко у вигляді арешту. Однак суд надав можливість звільнення під заставу в розмірі 3,1 млн гривень.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У разі внесення застави, Юрченко зобов'яжуть бути за першим викликом, не виходити з місця проживання без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання.

Фокін назвав умови, при яких залишить ТКГ

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Вітольд Фокін розповів, за яких умов припинить участь у її роботі. Він не виключає, що це може статися через місяць. Про це він розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, він може піти з ТКГ не тому, що його "зараз полоскають в багнюці". "Це мене не зламає. Але якщо я не отримаю підтримку від влади, я буду змушений піти. Хоча знаю, що дуже багато людей будуть розчаровані, бо мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень", - зазначив Фокін.

Офіційний курс долара зріс до максимуму з початку року

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином курс перевищив рівень кінця березня, коли долар ріс в умовах гострої фази коронакризи.

Свіжий рейтинг партій: за кого планують голосувати українці

Якби вибори до Верховної ради вибори відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б п'ять партій. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Радикальна партія".

Про це свідчать дані опитування КМІС. При цьому відмічається, що президентської партії впав майже до 20%.

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