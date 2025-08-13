Нардепа от ОПЗЖ Христенко объявили в розыск

Дело Христенко

Федор Христенко, действующий народный депутат от ОПЗЖ, оказался в центре крупного скандала: его обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

По данным следствия, вербовка Христенко произошла еще во времена президентства Виктора Януковича. На протяжении долгого времени он действовал как резидент ФСБ, выполняя задачи по агентурной линии.

Следствие установило, что Христенко имел прочные связи с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины. Он поддерживал контакт с детективом НАБУ Русланом Магамедрасуловым, который уже задержан СБУ, а также с руководителем подразделения детективов Александром Скомаровым.

По версии правоохранителей, Христенко через Скомарова пытался влиять на Бюро экономической безопасности, а также имел доступ к конфиденциальным материалам уголовных производств НАБУ, включая данные негласных следственных действий и анкеты кандидатов в детективы.