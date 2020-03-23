У нардепа від "Слуги народу" підозра на коронавірус

Фото: Руслан Горбенко (facebook.com/ruslan.gorbenko)

Один з тестів показав позитивний результат

Нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко з підозрою на коронавірус знаходиться в лікарні. Про це він сам повідомив в Facebook.

За його словами, він знаходиться в Олександрівській лікарні в Києві.

"Здав 2 тести - один результат негативний, інший позитивний. Сьогодні здав третій. Чекаємо результатів, їх ще немає", - зазначив Горбенко.

Він також підкреслив, що температура у нього піднялася ще минулого тижня, після чого був кашель, а в суботу за результатами рентгена виявили лівостороннє запалення легенів. Він уточнив, що не контактував з зараженими і за кордоном не був.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про зараження нардепів Сергія Шахова та Сергія Вельможного.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завела кримінальну справу на Кабінет міністрів Олексія Гончарука. Посадових осіб підозрюють у недбалості, яка полягає в неприйнятті заходів для боротьби з коронавірусом. Зокрема, в лютому і січні 2020 року секретар РНБО звертався з вимогою ввести заборону на експорт товарів медичного призначення.