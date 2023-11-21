Нардеп Лабазюк был пойман на взятке

Как сообщили РБК-Украина источники, речь идет о Сергее Лабазюке от группы "За майбутнє".

По данным правоохранителей, нардеп хотел подкупить высокопоставленного чиновника Минвосстановления, чтобы тот предоставил его компании подряды по восстановлению инфраструктуры на миллиард гривен.

За это фигурант обещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.

После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил обличителю-топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тысяч долларов.

Передача взятки состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайской шкатулке.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Фото: нардепа Лабазюка поймали на взятке (t.me/nab_ukraine)

Дела о коррупции среди нардепов

Напомним, этой новости предшествовало то, что НАБУ и САП были поймали действующего народного депутата Украины Андрея Одарченко на попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Он предлагал главе Госагентства восстановления Мустафе Наему взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

В обмен на это нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

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