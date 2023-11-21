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Нардепа Лабазюка піймали на хабарі

Фото: нардеп Сергій Лабазюк (facebook.com)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному народному депутату. Його викрили на наданні хабаря одному з міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах, а також прес-служби НАБУ і САП.

Як повідомили РБК-Україна джерела, мова йде про Сергія Лабазюка від групи "За майбутнє".

За даними правоохоронців, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв "винагороду" в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів.

Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування продовжується.

 

Фото: нардепа Лабазюка піймали на хабарі (t.me/nab_ukraine)

Справи про корупцію серед нардепів

Нагадаємо, цій новині передувало те, що НАБУ і САП піймали чинного народного депутата України Андрія Одарченка на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Він пропонував голові Держагентства відновлення Мустафі Наєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін на це нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

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НАБУЗа майбутнє