Нардепа Гунько будут судить за получение взятки, ему грозит до 12 лет тюрьмы

Имя и фамилия народного депутата не указывается, однако ранее подозреваемым по этому делу был именно нардеп Гунько.

Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его сообщника, которых в прошлом году разоблачили на получении 85 тысяч долларов неправомерной выгоды за обеспечение предоставления частному предприятию в аренду государственных земель.

Детали дела

В рамках досудебного расследования установлено, что депутат был главой временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.

Правоохранители установили, что он подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению неправомерной выгоды для должностных лиц Академии и руководителя местного органа государственной власти за обеспечение предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, которые находились в постоянном пользовании государственной земли.

"Нардеп выразил просьбу предпринимателю передать "вознаграждение", достигающее 221 тысячи долларов - из расчета 130 долларов за 1 га государственной земли", - пишет прокуратура.

Один подозреваемый скрывается от следствия

Народного депутата и двух его сообщников разоблачили с поличным сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно 85 тысяч долларов.

На сегодня обвинительный акт в отношении нардепа и одного из его сообщников направлено в Высший антикоррупционный суд Украины для рассмотрения по существу. А материалы в отношении еще одного человека выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

Скандал с Гунько

РБК-Украина ранее сообщало, что нардеп Анатолий Гунько и двое его сообщников были пойманы на взятке в 85 тысяч долларов. Он пытался продать землю Национальной академии аграрных наук.

При этом суд избрал меру пресечения Гунько. Его отправили в СИЗО до 7 октября с возможностью ухода под залог.

Позже народный депутат Анатолий Гунько был официально исключен из фракции "Слуга народа".