Нардепа Гунько арестовали с возможностью выхода под залог

"Применить к Гунько Анатолию меру пресечения в виде содержания под стражей до 07.10.2023", - говорится в заявлении.

Гунько взяли под стражу в зале суда.

Также народному депутату определили залог в размере 30 млн гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 50 млн гривен.

Что известно о деле

По данным следствия, нардеп одновременно является председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.

Подозреваемый предложил предпринимателю за взятку получить землю под обработку. Эта земля была в сфере управления госпредприятий. Поэтому свои "услуги" нардеп оценил в расчете 130 долларов за га земли.

Как установило следствие, за предоставление для обработки земли площадью 1700 га одного из госпредприятий сумма переданной взятки должна была бы составлять 221 тысячу долларов.

При этом, 85 тысяч долларов должны были стать так называемым "авансом" и переданы до начала обработки земель. Как раз во время передачи этого псевдоаванса нардепа и его пособников поймали. Парламентарию сообщили о подозрении. Его же сообщникам их пока не объявили.

Как добавляют в НАБУ, расследование этих фактов начато по заявлению предпринимателя, у которого требовали взятку.

Напомним, вчера РБК-Украина сообщало, что нардепа Анатолия Гунько и его сообщников поймали на взятке.