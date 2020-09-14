ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Голова Житомирської облради заразився коронавірусом

Житомирська область, Понеділок 14 вересня 2020 15:43
Голова Житомирської облради заразився коронавірусом
Фото: Володимир Ширма (facebook.com/zt.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма захворів на коронавірус. Зараз він перебуває на лікарняному.

Про це повідомив Ширма в Facebook.

"Повідомляю неприємну новину - захворів COVID-19. Зробив тест на коронавірус - результат позитивний. Зараз перебуваю на лікарняному", - написав Ширма.

За його словами, до цього був у відпустці, тому не контактував зі співробітниками обласної ради та обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько захворів на коронавірус.

Крім того, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що коронавірусом в цілому заразилися 23 нардепи.

Крім того, з достовірних джерел РБК-Україна стало відомо, що стан лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий.

Додамо, що коронавірус раніше підтвердили у нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус ЖитомироблсоветКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся