Голова Житомирської облради заразився коронавірусом

Фото: Володимир Ширма (facebook.com/zt.gov.ua)

Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма захворів на коронавірус. Зараз він перебуває на лікарняному.

Про це повідомив Ширма в Facebook.

"Повідомляю неприємну новину - захворів COVID-19. Зробив тест на коронавірус - результат позитивний. Зараз перебуваю на лікарняному", - написав Ширма.

За його словами, до цього був у відпустці, тому не контактував зі співробітниками обласної ради та обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько захворів на коронавірус.

Крім того, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що коронавірусом в цілому заразилися 23 нардепи.

Крім того, з достовірних джерел РБК-Україна стало відомо, що стан лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий.

Додамо, що коронавірус раніше підтвердили у нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука.