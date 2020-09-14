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Голова Миколаївської ОДА заразився COVID-19

Миколаївська область, Понеділок 14 вересня 2020 18:45
Голова Миколаївської ОДА заразився COVID-19
Фото: Олександр Стадник (facebook com stadnik mk 2)
Автор: РБК-Україна

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стадник заразився коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

Про це Стадник повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що отримав результати дослідження на COVID-19. На жаль, він виявився позитивним", - написав він.

За словами голови ОДА, висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби стали приводом для звернення до лікаря.

Нагадаємо, голова Житомирської облради Володимир Ширма захворів на коронавірус.

Крім того, раніше нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько захворів на коронавірус.

Додамо, що раніше зараження коронавірусом підтвердили у депутата Київради Михайла Будилова.

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