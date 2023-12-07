Нардепа Дубинского суд оставил под арестом

Киевский апелляционный суд сегодня, 7 декабря, оставил под арестом народного депутата Украины Александра Дубинского. Его подозревают в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Отмечается, что суд проходил в закрытом режиме.

Дубинский пробудет в СИЗО до 12 января 2024 года без права на залог.

Дела против Дубинского

В августе 2023 года СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение.

В начале ноября правоохранители пришли с обысками к Дубинскому в рамках другого дела. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги. Тот должен был перегнать элитный автомобиль Дубинского из Молдовы в Вену.

Позже Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дубинскому еще и в государственной измене. По информации правоохранителей, нардеп мог входить в состав преступной организации, сформированной российским Главным разведывательным управлением.

Суд в Киеве 14 ноября избрал Дубинскому новую меру пресечения, а именно - содержание под стражей на 60 суток без альтернативы залогу.