Нардепа Дубіля викликали на допит до ДБР

Дубіля допитають як свідка

Государственное бюро расследований вызывало нардепа от "Батькивщины" Валерия Дубиля на допрос после того, как накануне разоблачили пирамиду по подкупу избирателей на выборах 2019. Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

Сообщается, что Дубиля вызывают на допрос 28 февраля. Также уточняется, что его приглашают дать показания в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.

Фото: вызов на допрос

Напомним, вчера в Службе безопасности Украины заявили, что в ряде областей прошли десятки обысков по делу о вмешательстве России в выборы. Также уточнялось, что силовики разоблачили пирамиду по подкупу избирателей.

Позже РБК-Украина сообщало, что в организации этой пирамиды подозревается нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль. Отметим, в январе он стал заместителем главы партии "Батькивщина". Предполагалось, что он будет курировать широкий круг организационных вопросов.

Отметим, по данным СМИ, в этом деле фигурирует имя еще одного народного депутата от "Батькивщины" - Руслана Богдана.