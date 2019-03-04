Нардепа Дубіля повторно викликали на допит до ДБР

Дубіля допитають у справі про підкуп виборців

Народного депутата от "Батькивщины" Валерия Дубиля, который фигурирует в деле о подкупе избирателей на выборах 2019, повторно вызвали на допрос в Госбюро расследований. Об этом РБК-Украина рассказала источник в правоохранительных органах

В частности, источник подтвердил, что Дубиля повторно вызывают на допрос, который назначен на 11 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в деле о подкупе избирателей "Батькивщиной" фигурируют 50 человек. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, полиция открыла примерно одинаковое количество дел против БПП и "Батькивщины".

Отметим, по данным источников РБК-Украина, Дубиль подозревается в организации пирамиды по подкупу избирателей на выборах 2019. Ранее его вызывали на допрос 28 февраля. Также уточняется, что его приглашали дать показания в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса. На первый допрос нардеп не явился. В январе Дубиль стал заместителем главы партии "Батькивщина". Предполагается, что он курирует широкий круг организационных вопросов.