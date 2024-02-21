Нардеп от "Слуги народа" Медяник решил сложить мандат

По ее словам, нардеп Медяник уже написал соответствующее заявление. Теперь его должны в ближайшее время вынести на голосование. До того времени он будет оставаться народным депутатом.

Медяник занимает должность заместителя председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Он был избран в парламент по 27-му одномандатному избирательному округу Днепропетровской области.

После сложения мандата Медяником в Раде останется 400 депутатов.

Кризис в Раде

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов ряд народных депутатов решили сложить свой мандат.

В частности, 8 декабря прошлого года Рада лишила мандатов Максима Ефимова (фракция "Восстановление"), Дмитрия Шпенова (внефракционный), а также Виталия Данилова из фракции "Батькивщина".

В январе этого года лидер фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что в парламенте приближается большой кризис, поскольку по меньшей мере 17 народных депутатов из фракции "Слуга народа" хотят сложить мандат.