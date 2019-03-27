НАЗК виявило недостовірне декларування голови Держрезерву

Фото: Вадим Мосійчук (УНІАН)

Зокрема, Мосійчук не задекларував фінансові зобов’язання перед банком за договором іпотеки

Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларацій голови Держрезерву Вадима Мосійчука та судді Апеляційного суду Донецької області Бориса Половінкіна виявило ознаки умисного декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зазначається, що про виявлені ознаки кримінальних правопорушень НАЗК повідомило Національне антикорупційне бюро.

"Не дотримались вимог закону голова Державного агентства резерву України Мосійчук Вадим Адамович та суддя Апеляційного суду Донецької області Половінкін Борис Олександрович. Встановлено, що Вадим Мосійчук не задекларував фінансові зобов’язання перед банком за договором іпотеки. Сума зобов’язань на кінець звітного періоду становила понад 1 млн грн", - інформують в нацагентстві.

Крім того, Половінкін у декларації за 2015 рік не зазначив 2 земельні ділянки в Донецькій області. Також посадовець не вказав інформацію про квартиру та нежитлове приміщення у Київській області, придбані у звітному році дружиною та сином.

"У декларації за 2016 рік суддя не вказав доходи дружини від зайняття підприємницькою діяльністю та у вигляді страхових виплат, кошти на її рахунку у банку та земельну ділянку сина, придбану у звітному році. Також у декларації за 2015 рік посадовець не вказав 3 авто дружини, а за 2016 - дохід від їх продажу", - додали в НАЗК.

Загалом встановлено недостовірні відомості у деклараціях судді на суму понад 500 тис. гривень та 1,5 млн гривень відповідно.

Нагадаємо, 19 березня НАЗК прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-чиновників.

Як писало РБК-Україна раніше, агентство виявило ознаки навмисного ненадання декларацій 12 посадовими особами.