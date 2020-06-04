Нардеп оприлюднив факти зустрічі прокурора Стояновського з Комарницьким

Народний депутат Гео Лерос стверджує, що перший заступник прокурора Києва, виконуючий обов'язки керівника столичної прокуратури Євген Стояновський зустрічався 5 квітня з екс-співголовою фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Денисом Комарницьким. Нардеп вимагає генерального прокурора Ірину Венедиктову розслідувати їх можливі корупційні зв'язки.

Про це Лерос написав на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

“Венедиктова опитала першого заступника прокурора Києва Стояновського і той відповів, що з Комарницьким навіть не знайомий і заперечує з ним зустріч 5 квітня", - написав парламентарій.

Водночас, він навів підтверджені фотографіями факти зустрічей Стояновського з Комарницьким.

"18:37 з котеджного містечка "Клим" виїхав Toyota Camry АА2030КА з Комарницьким. 19:00 заїхав у двір по вул. Льва Толстого, 43 (тильна сторона ресторану "Велюр"), де на той момент були припарковані авто Тищенко Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ і Toyota Land Cruiser 200 2018 р. АА9595ХА, зареєстрована 09.11.2018 на ПАТ КБ "Приватбанк". 19:02 Комарницький з водієм Григорчуком розійшлися. Комарницький по вул. Назаровський, а водій на відстані 30-40 метрів йшов слідом за ним. 19:05 Комарницький зустрівся з першим зампрокурором Стояновським 12.06.1979 р. н. і невідомим чоловіком 40-45 років", - поділився інформацією Лерос.

За його даними, далі Комарницький зі Стояновським та невстановленою особою пішли в Ботанічний сад, де спілкувалися прогулюючись.

"О 19:36 вони вийшли з Ботанічного саду і розпрощалися: Денис Комарницький і невідомий чоловік зайшли в "Велюр" через вхід з тильної сторони; Євген Стояновський сів у авто Mitsubihi Galant 2008 р., АА7277ІХ (зареєстрований 25.02.2014 на ім'я його дружини Стояновської Юлії Анатоліївни), яке було припарковане навпроти ресторану "Велюр", в авто було ще дві людини. Через деякий час Стояновський перейшов через дорогу і сів за кермо BMW 520i 2016 р. в., АА2230РС (зареєстрований 26.08.2016 на ім'я Медведєвої Галини Петрівни, 11.10.1954 р.), і поїхав", - продовжив нардеп.

Він також розповів, що у 21:52 з двору "Велюру" виїхала Toyota Camry з Комарницьким і поїхала в бік Володимирської. Слідом виїхав Тищенко на Mercedes-Benz S 400.

Нагадаємо, раніше народний депутат Гео Лерос заявив, що його колега по фракції Микола Тищенко після скандалу з роботою київського ресторану "Велюр" під час карантину повинен скласти депутатський мандат.