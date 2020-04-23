Гео Лерос має право на захист і винагороду як викривач корупції, - НАЗК

Фото: Гео Лерос (facebook.com/MasiNayyem)

В законі "Про запобігання корупції" є захист для таких осіб

Народний депутат Гео Лерос, який опублікував записи з Денисом Єрмаком, має право на захист і винагороду як викривач корупції. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю РБК-Україна.

Новіков зазначив, що він має право на виплату винагороди, якщо розмір корупційного правопорушення становить більше 10 млн гривень та право на забезпечення його безпеки, але не як викривач, точніше не тільки як викривач, а як учасник кримінального провадження.

"Ви маєте розуміти, що провадження, як відкриті за заявою Гео Лероса, так і відкриті проти нього, є юридично рівними. Тут немає пріоритету одного над іншим. Разом з тим, в законі "Про запобігання корупції" є захист для таких осіб, вони не несуть відповідальність за розголошення інформації як викривачі", - зазначив він.

Нагадаємо, з ініціативи голови Офісу президента Державне бюро розслідувань і Служба безпеки відкрили низку кримінальних проваджень проти Лероса. Зокрема, за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака та за фактом шахрайства.

Також справу відкрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тільки у цьому випадку провадження порушили за фактом можливого зловживання владою при призначенні на посади в державні органи.