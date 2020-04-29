Тищенко повинен скласти депутатський мандат, - Лерос

Фото: Микола Тищенко (РБК-Україна)

За його словами, більшість у "Слуги народу" вирішили не помічати цієї проблеми

Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос вважає, що його колега по фракції Микола Тищенко після скандалу з роботою київського ресторану "Велюр" під час карантину повинен скласти депутатський мандат. Про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу", передає РБК-Україна.

"Я вважаю, що депутат Микола Тищенко повинен скласти мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - сказав Гео Лерос.

Він також додав, що у фракції тільки кілька людей відгукнулися і дали коментарі щодо цього розслідування, проте решта поки мовчать.

"Більшість у "Слуги народу" вирішили не помічати цієї проблеми, як і будь-який інший", - вважає Лерус, додаючи, що це означає - своїм все, а всім іншим закон.

"Миколі Тищенку дозволено абсолютно все, тому що він кум Андрія Єрмака. Всі "договорняки" на рівні Києва, співпраця з Антоном Яценком, який є "королем тендерної мафії" часів Віктора Януковича. Судячи з усього, справи у Єрмака і Тищенко йдуть абсолютно чудово. Бачимо, що Єрмак продає Україну на міжнародній арені, а Тищенко за національний рівень взявся", - додав Лерос.

Нагадаємо, напередодні вийшло журналістське розслідування Bihus.Info, в якому говорилося, що ресторан Тищенко продовжує працювати, його відвідують народні депутати, бізнесмени й колишні члени Партії регіонів.

29 квітня поліція Києва прийшла з перевіркою в ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка після того, як вийшло розслідування про його роботу всупереч карантину в Україні.