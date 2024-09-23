Побег Одарченко. ВАКС заочно арестовал нардепа

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), народный депутат пересек государственную границу в районе населенного пункта Красноильск Черновицкой области вне пункта пропуска с Румынией. После этого он обратился в государственные органы с просьбой предоставить ему убежище.

Согласно решению ВАКС, Одарченко был заочно взят под стражу, а также взыскан внесенный за него залог в размере 15 млн гривен в доход государства.

Бегство Одарченко

21 ноября 2023 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура САП объявили подозрение народному депутату Одарченко. По информации правоохранителей, он пытался дать взятку бывшему главе Агентства восстановления Мустафе Найему в криптовалюте Bitcoin на сумму 50 тысяч долларов, надеясь получить поддержку в выделении средств из фонда для ликвидации последствий российской агрессии, которые должны были быть использованы для ремонта зданий университета, где Одарченко занимал должность ректора.

На следующий день, 22 ноября, суд принял решение о мере пресечения для подозреваемого, определив его в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 15 миллионов гривен. Однако Одарченко быстро оплатил эту сумму и вышел на свободу.

19 сентября ВАКС удовлетворил ходатайство об объявлении Одарченко в международный розыск из-за того, что он мог сбежать за границу.