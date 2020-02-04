Нардеп звинуватив Геруса та НКРЕКП в зраді національних інтересів

Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Гончаренко переконаний, що імпорт російської електроенергії знищує українську енергетику

Ініційований головою комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом імпорт російської електроенергії знищує вітчизняну енергетику, а відмова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заборонити імпорт та наміри запровадити додаткову плату при експорті струму, є зрадою національних інтересів. Про це журналістам заявив народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає РБК-Україна.

Нардеп зазначив, що імпорт російського струму, відновлений в жовтні минулого року, продовжується і в нинішньому, завдаючи удару українській енергогалузі та загрожуючи національній безпеці країни.

"Насправді ми бачимо, що зрада національних інтересів продовжується. Російська електроенергія продовжує поступати на наш ринок. Фактично це робиться для того, щоб просто знищити українську енергетику. Це призводить до тяжких наслідків в українській енергетиці, яка є ключовою галуззю для України", сказав Гончаренко.

На його думку, нинішня ситуація в енергетиці має бути предметом розслідування з боку Служби безпеки України, зокрема дії керівника комітету ВР з енергетики Андрія Геруса, завдяки поправці якого з 1 жовтня 2019 року розпочався імпорт російського струму. Також він вважає злочинною бездіяльність Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, що відмовляється обмежити імпорт електроенергії з РФ.

"Я думаю, що вся ситуація навколо енергетики, - це виклик національній безпеці. І тому і дії пана Геруса, і дії НКРЕКП мають бути досліджені Службою безпеки України на предмет зради національних інтересів", - сказав Гончаренко.

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ініціювала внесення змін в Кодекс системи передачі, щодо накладання платежів за передачу на експортері.

16 січня Міністерство енергетики і захисту довкілля звернулося до НКРЕКП з проханням розглянути можливість тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства.

Енергетичне співтовариство Європейського союзу звернулось до НКРЕКП з проханням не приймати зміни до Кодексу системи передачі в частині введення тарифу на передачу при експорті електроенергії, оскільки це суперечить європейській практиці і законодавству.

30 січня 2020 року в колективній заяві компаній постачальників електроенергії ("Еру Трейдинг", "АКСПО Україна", "Д. Трейдинг", "ДЕ.Трейдинг", "Енергопостачальник") заявлялося про загрозу повної зупинки експорту електроенергії з України в разі прийняття НКРЕКП цих змін.