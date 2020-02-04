Нардеп обвинил Геруса и НКРЭКУ в предательстве национальных интересов

Фото: Алексей Гончаренко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Гончаренко убежден, что импорт российской электроэнергии уничтожает украинскую энергетику

Инициированный председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом импорт российской электроэнергии уничтожает отечественную энергетику, а отказ Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретить импорт и намерения ввести дополнительную плату при экспорте тока, является предательством национальных интересов. Об этом журналистам заявил народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает РБК-Украина.

Нардеп отметил, что импорт российского тока, восстановленный в октябре прошлого года, продолжается и в нынешнем, нанося удар украинской энергоотрасли и угрожая национальной безопасности страны.

"На самом деле мы видим, что предательство национальных интересов продолжается. Российская электроэнергия продолжает поступать на наш рынок. Фактически это делается для того, чтобы просто уничтожить украинскую энергетику. Это приводит к тяжелым последствиям в украинской энергетике, которая является ключевой отраслью для Украины", - сказал Гончаренко.

По его мнению, нынешняя ситуация в энергетике должно быть предметом расследования со стороны Службы безопасности Украины, в частности действия руководителя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, благодаря поправке которого с 1 октября 2019 года начался импорт российского тока. Также он считает преступной бездеятельность НКРЭКУ, которая отказывается ограничить импорт электроэнергии из РФ.

"Я думаю, что вся ситуация вокруг энергетики, - это вызов национальной безопасности. И поэтому и действия господина Геруса, и действия НКРЭКУ должны быть исследованы Службой безопасности Украины на предмет предательства национальных интересов", - сказал Гончаренко.

Напомним, что Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) инициировала внесение изменений в Кодекс системы передачи, относительно наложения платежей за передачу на экспортере.

16 января Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к НКРЭКУ с просьбой рассмотреть возможность временно ограничить доступную пропускную способность, что распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, которые не являются членами Энергетического сообщества.

Энергетическое сообщество Европейского союза обратилось к НКРЭКУ с просьбой не принимать изменения к Кодексу системы передачи в части введения тарифа на передачу при экспорте электроэнергии, поскольку это противоречит европейской практике и законодательству.

30 января 2020 года в коллективном заявлении компаний поставщиков электроэнергии ("Эру Трейдинг", "АКСПО Украина", "Д. Трейдинг", "ГДЕ.Трейдинг", "Энергопоставщик") заявлялось об угрозе полной остановки экспорта электроэнергии из Украины в случае принятия НКРЭКУ этих изменений.