Нардеп Лабазюк вышел из СИЗО под залог в 40 млн гривен, - источники

Народный депутат от группы "За майбутнє" Сергей Лабазюк вышел из СИЗО. За него внесли залог.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Известно, что нардеп был освобожден из-под ареста вчера. Размер залога составил 40 млн 260 тысяч гривен.

После выхода из СИЗО Лабазюк обязан прибывать по первому вызову правоохранителей, не уезжать из Киева, Хмельницкой области, сдать загранпаспорта, не общаться со свидетелями по делу.

Что известно о деле Лабазюка

Напомним, 21 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату от группы "За майбутнє" Сергею Лабазюку.

Следствие установило, что парламентарий хотел подкупить высокопоставленного чиновника Минвосстановления, чтобы тот предоставил его компании подряды по восстановлению инфраструктуры на миллиард гривен. Нардеп обещал за это "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.

После поступления 50 млн гривен за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тысяч долларов.

Нардепу объявили подозрение по ч. 4 ст. 369 УКУ. Ему грозит тюремный срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Вчера, 28 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Сергею Лабазюку. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога.