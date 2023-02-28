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Нардеп Костенко рассказал, с каких направлений ВСУ ожидают наступление оккупантов

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Вторник 28 февраля 2023 11:07
Нардеп Костенко рассказал, с каких направлений ВСУ ожидают наступление оккупантов Фото: секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, военнослужащий Роман Костенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко, Юлия Акимова

Российские оккупанты, вероятнее всего, будут наступать из нескольких направлений, больше всего развернувшись на Донецком и Запорожском плацдармах.

Об этом рассказал секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, военнослужащий Роман Костенко в интервью РБК-Украина.

"Весной мы увидим более масштабные наступления с применением большего количества вооружения, техники. Противник рассчитывает на весеннюю кампанию, чтобы развернуться больше на Донецком и Запорожском направлениях", - сказал Костенко.

По мнению Костенко, у оккупантов все еще стоит задача захватить сухопутный коридор в Крым, то есть все Левобережье Украины.

"Они хотят какой-либо цели достичь – вот Донецкая, Луганская область. Параллельно это будет Запорожское и еще два направления, по нашему мнению, – вспомогательные удары в Сумской или Харьковской областях", - сообщил нардеп.

Напомним, ранее РБК-Украина разбиралось, какие есть ли шансы у россиян захватить Донецкую и Луганскую области, а также сможет ли Украина начать свое контрнаступление.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине, которое ранее неоднократно прогнозировали.

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