ua en ru
Чт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нардеп Копытин попал в ДТП под Киевом, он в больнице, - источник

Четверг 29 августа 2024 18:03
UA EN RU
Нардеп Копытин попал в ДТП под Киевом, он в больнице, - источник Фото: Игорь Копытин (sluga-narodu.com)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Под Киевом произошло ДТП с участием одного из действующих народных депутатов. Он был пассажиром въехавшего в бетонное препятствие авто.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на заявление Нацполиции.

По данным правоохранителей, вчера, 28 августа, около 24 часов в полицию поступило сообщение о том, что в городе Белая Церковь, на 78 километре автодороги Киев-Одесса, в направлении столицы, автомобиль въехал в бетонные блоки.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на бетонное препятствие.

Водитель и его пассажир, которым, по данным источников РБК-Украина, оказался действующий народный депутат Украины Игорь Копытин, госпитализирован в больницу.

У водителя предварительно диагностировали переломы позвоночника, руки и травму головы. Копытина госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника и травму головы.

ДТП в Украине

Напомним, недавно автобус футбольного клуба "Ужгород" попал в ДТП в Житомирской области.

К тому же, во Львовской области перекрыли дорогу из-за ДТП с грузовиком и микроавтобусом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ДТП Авария
NEWS
Курск, Покровск, дальнобойное оружие. Зеленский провел совещания с Сырским и не только
Курск, Покровск, дальнобойное оружие. Зеленский провел совещания с Сырским и не только
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом