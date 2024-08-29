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Нардеп Копитін потрапив в ДТП під Києвом, він у лікарні, - джерело

Четвер 29 серпня 2024 18:03
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Нардеп Копитін потрапив в ДТП під Києвом, він у лікарні, - джерело Фото: Ігор Копитін (sluga-narodu.com)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Під Києвом сталась ДТП за участі одного з чинних народних депутатів. Він був пасажиром в авто, яке в'їхало в бетонну перешкоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції.

За даними правоохоронців, вчора, 28 серпня, близько 24 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Біла Церква, на 78 кілометрі автодороги Київ-Одеса, в напрямку столиці, авто в’їхало в бетонні блоки.

Попередньо встановлено, що 33-річний водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну перешкоду.

Водія та його пасажира, яким, за даними джерел РБК-Україна, виявився діючий народний депутат України Ігор Копитін, ушпиталили до лікарні.

У кермувальника попередньо діагностували переломи хребта, руки та травму голови. Копитіна госпіталізували з підозрою на перелом хребта та травму голови.

ДТП в Україні

Нагадаємо, що нещодавно автобус футбольного клубу "Ужгород" потрапив у ДТП у Житомирській області.

До того, у Львівській області перекрили дорогу через ДТП з вантажівкою та мікроавтобусом.

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