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Автобус футбольного клуба попал в ДТП в Житомирской области, есть пострадавшие

Воскресенье 18 августа 2024 06:29
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Автобус футбольного клуба попал в ДТП в Житомирской области, есть пострадавшие Фото: место ДПТ с тренерами и функционерами ФК "Ужгород" (instagram.com/fc_uzhhorod)
Автор: Владимир Костырин

В Житомирской области произошла авария с участием микроавтобуса с тренерским составом и руководством футбольного клуба "Ужгород", которая направлялась на сегодняшний матч Второй лиги с ФК "Полесье-2". В результате ДТП пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Ужгород".

Отмечается, что авария произошла за сотню километров до Житомира.

"Телесные повреждения получили главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский, врач Владимир Червиняк, которых доставили в ближайшую больницу", - рассказали в клубе.

Кроме того, добавили в ФК, пострадали и физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов, получившие травмы меньшей тяжести.

В "Ужгороде" также рассказали, что микроавтобус после аварии сильно побит, и предположительно отремонтировать транспорт не смогут.

"Команда получила психологический удар накануне игры, однако после длительных следственных действий все же поехала на вечернюю тренировку. В достаточно ограниченном составе "Ужгород" готовится выйти на поле и, несмотря на проблемы продемонстрировать свой характер", - проинформировали в ФК.

В ДПТ попал микроавтобус с тренерами и функционерами ФК "Ужгород" (фото: instagram.com/fc_uzhhorod)

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