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Нардеп Дунда вважає більш небезпечною агресію РФ усередині політсистеми України

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 11:44
Нардеп Дунда вважає більш небезпечною агресію РФ усередині політсистеми України Фото: народний депутат Олег Дунда (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає більш небезпечною гібридну агресію Російської Федерації всередині політичної системи України для того, щоб дестабілізувати її та позбавити здатності до опору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є відома стаття Путіна. Як він бачить подальші відносини з Україною. Там чітко написано про те, що основний акцент вони робитимуть на внутрішньополітичній ситуації в Україні: розхитуванні політичної влади та розхитуванні політичної системи. Для того, щоб позбавити її можливості чинити опір", - заявив нардеп.

Він зазначив, що варіант, що найбільш влаштовує РФ, у цій гібридній війні - це приведення до влади проросійських політсил.

Дунда заявив, що треба порівняти тези президента РФ Володимира Путіна з тезами деяких політичних сил і політиків, щоб стало зрозуміло, хто працює за методичками Кремля і припинити цю диверсійну діяльність.

"І буде зрозуміло, що швидше за все вони працюють за методичками з Москви", - сказав він.

На думку нардепа, повномасштабна російська агресія можлива лише у випадку, якщо влада в Україні буде дестабілізована.

Нагадаємо, американська розвідка відкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну.

Зазначимо, Франція стурбована нарощуванням російських військ уздовж кордону України.

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