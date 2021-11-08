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Нардеп Дунда пропонує Раді запровадити механізм "вторинних санкцій"

Автор: Артем Горовенко

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") зареєстрував у Верховній раді законопроект, яким вводиться механізм "вторинних санкцій" проти осіб, які порушують вже прийняту санкційну політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект на сайті парламенту.

Як йдеться у пояснювальній записці, прийняття законопроекту сприятиме підвищенню ефективності санкційної політики, створить більш сприятливі умови для реагування на реальні та потенційні загрози національним інтересам та національній безпеці України.

За словами Дунди, зміни вводять відповідальність за невиконання вже накладених санкцій.

"Наприклад, бізнесмен Павло Фукс влітку що потрапив під повний пакет санкцій, нормально вирішує свої питання через друзів. А на його 50-ти річчі гуляли і олігарх Ігор Коломойський, і екс-глава Нацполіції Сергій Князєв і багато інших", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Нардеп зазначив, що ефективність "вторинних санкцій" чітко видно по санкційній політиці США, коли банки перестають обслуговувати підсанкційних осіб, а їх компанії і вони самі потрапляють в Економіко-соціальний вакуум.

Як повідомлялося раніше, Дунда вважає за необхідне розглянути на Раді національної безпеки і оборони питання ціноутворення на ринку газу.

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