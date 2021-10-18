Нардеп Дунда вважає за необхідне втручання РНБО в ціноутворення на газ

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає за необхідне розглянути на Раді національної безпеки і оборони питання ціноутворення на ринку газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа під час ток-шоу "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24".

"Є мародери, які, маючи собівартість видобутку газу в 7-10 гривень за кубометр, намагаються його продавати по 35-40 гривень. РНБО має розглянути це питання і накласти санкції на мародерів, які намагаються наживатися на людях і державі в період військової агресії" , - сказав він.

За словами нардепа, ситуація, коли бізнес отримує надприбуток, маючи 300% рентабельності при продажу газу, під час енергетичної кризи ненормальна і вимагає втручання з боку держави.

Дунда зазначив, що за дивним збігом обставин, противниками оперативного втручання держави в кризову ситуацію на ринку газу є ті ж політики, які агітували і голосували проти закону про олігархів.