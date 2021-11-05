Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Війна та приватизація

У прямому ефірі 5 листопада обговоримо:

• Використання безпілотника та інформація про стягування військ на кордоні. Чи правильно Україна веде війну з Росією?

• Велика приватизація: чи проводить її держава чесно? Чому завод «Більшовик» продали за пів ціни та із судовими справами?

Що відбувається на сході України? Чи чекати на військове загострення? Як нинішня Україна протистоїть російській агресії? НАТО чи не НАТО? Приватизація «Більшовика»: велика перемога держави чи корупційна схема? Чому жоден іноземний інвестор не дійшов до торгів? І що отримають українці від приватизації державних підприємств?

Такі актуальні питання обговоримо у «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Гості студії:

Сергій Шаптала, начальник Генерального штабу Збройних сил України, Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ;

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Петро Порошенко, лідер партії «Європейська солідарність», президент України (2014-2019);

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);

Наталія Королевська, народний депутат, «Опозиційна платформа – За життя», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ»;

Юрій Швець, радянський розвідник, майор КДБ (1980–1990);

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України;

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки;

Андрій Вавриш, засновник і керівник компанії Saga Development;

Борислав Береза, народний депутат VIII скликання.

Вони говорять, а вирішує народ.