Хлеб, мясо и молочка. За какие товары украинцам выплачивают "Национальный кэшбек"

Украинцам выплатили средства за октябрь в рамках программы "Национальный кэшбэк". Самыми популярными товарами с кэшбэком стали хлеб и кондитерские изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

За октябрь украинцы получили на счет кэшбек на сумму 119,2 миллиона гривен. Средства за покупку украинских товаров поступили на карты для выплат "Национального кэшбека". Размер кэшбека составляет 10%.

В прошлом месяце украинцы чаще покупали такие товары с кэшбеком: хлеб, кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки и мясо. А также косметические товары и товары для дома. В настоящее время программа охватывает 324 тысяч товаров.

Кешбек, который государство выплачивает за покупку украинских товаров, нельзя снять. Средства могут быть потрачены только на оплату определенных услуг. В частности, коммунальных, медицинских, транспортных и т.п. Кроме того, их также можно задонатить на ВСУ.

Последующая выплата кэшбека (за ноябрь) состоится в конце декабря. Однако выплаты за декабрь будут перечислены гражданам не в январе следующего года, а в феврале 2025 года.